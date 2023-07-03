Некоторые обустроительные работы еще продолжаются.

В сети появились фото полевого лагеря под Осиповичами в Беларуси, где, вероятно, разместят боевиков частной военной компании "Вагнер".

Фотографии опубликовало издание "Сирена". Сообщается, что их сделали местные жители. На кадрах можно увидеть палатки М-30, а внутри них деревянные нары и настилы.

Продолжаются некоторые обустроительные работы. Неизвестно, когда "Вагнер" прибудет в осиповичский лагерь.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее появились спутниковые снимки лагеря для "вагнеровцев". "Беларуски Гаюн" подсчитывал, что на спутниковых снимках лагеря в селе Мета под Осиповичами разбито около 298 палаток. В каждой может быть по 30 человек. Учитывая, что часть палаток - для хозяйственных нужд, можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 тысяч человек.

"Вагнер" переселяют в Беларусь после неудачного мятежа в России. Диктатор Александр Лукашенко с удовольствием принял ЧВК.

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