Командующий «полка самообороны Крыма» Михаил Шеремет, внесенный в базу «Миротворец», попал в кадр на одном из военизированных мероприятий для детей в оккупированном Крыму.
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«Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина. Город Саки. Проверка подготовки отрядов «депутатом Госдумы и предателем» Михаилом Шереметом. Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков», - написал он.
На сайте Миротворец указано, что Шеремет в составе т.н. «управления полка Народного ополчения Крыма» принимал участие в спецоперации России по захвату АР Крым.
Награждён медалью «За защиту Крыма». Член политической партии Единая Россия.
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