Состояние здоровья бывшего президента Грузии продолжает ухудшаться.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Об этом сообщает британский канал Sky News, журналисты которого смогли получить письменный комментарий политика.

Отмечается, что журналистов не пустили в больницу, но они смогли передать вопросы через адвоката и получили письменные ответы.

"Сначала я весил 120 килограммов, сейчас – 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль", – ответил Саакашвили на вопрос о том, насколько он близок к смерти.

Видео дня

Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе в целом подтверждает слова своего подзащитного.

"Это ужасная ситуация. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", – заявил адвокат.

Проблемы со здоровьем у Саакашвили

Серьезные проблемы со здоровьем у бывшего президент Грузии начались в ноябре 2021 года, когда он почти два месяца голодал в знак протеста против своего задержания грузинскими властями.

Первое время после окончания голодовки Саакашвили начал поправляться, но затем его здоровье снова пошатнулось. Осенью 2022 года адвокаты политика заявили, что их подопечного, вероятно, отравили в тюрьме.

Украина и другие страны Европы призывают власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение, но грузинский суд отказался это сделать. В феврале СМИ опубликовали видео из больницы, датируемые октябрем. По ним видно, что уже тогда Саакашвили находился в очень тяжелом состоянии.

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