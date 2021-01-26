Рупор Кремля Владимир Соловьев назвал инцидент "хорошо подготовленной провокацией".

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев похвалил сотрудников ОМОНа, которые с ноги сбили женщину во время митинга в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге.

Соловьев прокомментировал инцидент в эфире своего шоу.

«И вот ребята идут уже с задержанным. То есть отводят от толпы. То есть это мы имеем дело с еще хорошо подготовленной провокацией и заготовочкой с оператором», - заявил он.

Рупор Кремля утверждает, что женщина сама подстроила свое избиение, и «к этой гражданочке и оператору, который снимал, все больше и больше вопросов».

«Вот они ведут задержанного. Идут достаточно быстро. Она поворачивается к оператору и дальше начинает движение на встречу полицейским и преграждает им путь. При этом заметьте: левая рука у нее рядом с сумкой. То есть правую она как бы протягивает, а что в левой – неизвестно. И ее, на самом деле, не бьют, а отталкивают ногой, упираясь в живот», - отметил он.

Видео нападения на женщину с Санкт-Петербурга

Видео инцидента опубликовала «Фонтанка».

На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведет задержанного парня по улице, держа его за руки. К ним подошла прохожая, которая спросила: «Зачем вы его задерживаете?». Недолго думаю, правоохранитель силой ударил пожилую женщину в живот, отчего она упала на асфальт и начала кричать.

54-летняя петербурженка Маргарита Юдина после инцидента оказалась в реанимации с сотрясением мозга.

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Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали почти 3,5 тысячи протестующих. Это рекордное число задержанных за день за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Денис Прядко