По его словам, для этого вида спорта должно быть все в порядке с головой.

Глава Беларуси Александр Лукашенко припомнил подробности о своей спортивной молодости и заявил, что теннис в своем время значительно повлиял на его мозги. Ранее политик уже шокировал своими рассказами о геях.

Об этом Лукашенко рассказал во время встречи с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Диктатор припомнил, что Тарпищев учил секретному мастерству его и Ельцина (первый президент РФ).

"Я в свое время неплохо так освоил теннис. Очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть и физически должен..и самый травматический он", - рассказал Лукашенко.

Он призвал своего учителя из РФ вновь сыграть совместную партию, пообещав, что как прежде "бросаться на мяч" не будет.

Лукашенко сделал новое заявление об отношениях с Путиным

Напомним, что в прошлом месяце лидер Беларуси сделал откровенное заявление о том, что "еще не ложился под Путина". Провокационную фразу политик выдал в ходе послания к нации 31 марта.

В этот день Лукашенко традиционно пытался обвинить во враждебном отношении к РФ и Беларуси страны Запада, Украину, а также ее соседей. Но в итоге, случайно посрамил сам себя.

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