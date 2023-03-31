Лидер Беларуси отметил, что в сексуальной жизни простить ЛГБТ проявления может только девочкам, но все же геи на "очень высоком уровне" - тоже работают хорошо.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз "оскандалился" и сделал агрессивное заявление в отношении отдельных представителей ЛГБТ-сообщества - геев.

В эфире местного телевидения он заявил, что еще может простить девочкам "лесбиянство", но вот геи - это "извращенцы и мерзость последняя".

"Девченок, вот я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит мы не досмотрели, где-то не доработали в чем-то!", - заявил он.

При этом Лидер Беларуси заявил, что геи на "очень высоком уровне" встречаются ему часто, они есть даже в Администрации президента. Он лично проверял их работу и остался доволен, признался Лукашенко.

"Дай бог "не геям" так работать, как они. Вот я вам искренне говорю, ни одной не было отрицательной характеристики - проверял по разным направлениям", - заявил он.

Лукашенко заявил, что не "ложился" под Путина

Напомним, что сегодня в рамках своего ежегодного послания к народу Беларуси лидер страны Александр Лукашенко настойчиво убеждал общество в том, что еще "не ложился" под российского лидера Владимира Путина, несмотря на сигналы об этом.

При этом глава Беларуси заинтриговал общество тезисом о том, что вместо Путина у него есть под кого стелиться: "Мы еще не совсем", - сказал он.

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