Диктатор еще три года назад при общении с украинским журналистом Дмитрием Гордоном проболтался о дружбе с Женей Пригожиным и о его незаменимых талантах в общепите.

Выяснилось, что лидер Беларуси Александр Лукашенко мог согласиться приютить Пригожина на территории Республики в связи с воспоминаниями о хороших подарках "друга Жени", который одаривал его вкусным вином.

О "добрейших отношениях" с главарем "вагнеровцев" Лукашенко проболтался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону еще в 2020 году.

"Вы же знаете, кто возглавляет эту структуру (ЧВК "Вагнер" - УНИАН) - Женя Пригожин. Я его так и называю - Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения, добрейшие. Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал, он мне там лучшую бутылку вина где-то найдет и передаст-подарит. Если мне где-то там какая-то поддержка надо... Ну вот в общепите, он ресторатор хороший, разбирался в этом, я говорю: "Приезжай в Беларусь, помоги!". И он приезжал и прочее", - заявил Лукашенко.

Диктатор отметил, что в те времена ему было очень "печально" из-за связи Пригожина с ЧВК "Вагнер". Но, с другой стороны, уже тогда было ясно, что Пригожин - игрушка в чужих руках. Он сам не принимает решения, подчеркнул лидер Беларуси.

"Не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров, некоторые и по Беларуси побегали, не получилось. И вот им надо доказать, что мы вот Беларусь тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне", - указал в 2020 году Лукашенко.

В Украине считают, что автор мятежа в РФ - фигура выше Пригожина

Напомним, что сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Пригожин, вероятно, не является главным организатором мятежа в РФ, который случился 23-24 июня.

Данилов указал, что основатель ЧВК "Вагнер" навряд ли действовал самостоятельно - скорее всего за ним стоят фигуры выше, в погонах, которые очень хотят сменить власть в РФ.

Также секретарь СНБО отметил, что волнения в России не похожи на спектакль. Это были настоящие боевые действия, которые в очередной раз продемонстрировали, что Путин очень слаб и ничего не контролирует, считает Данилов.

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