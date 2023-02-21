Мединский прищуривался и старался не уснуть.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский отличился странным поведением во время его обращения к Федеральному собранию.

Слушая двухчасовую речь диктатора, Мединский, похоже, боролся с желанием уснуть. Камеры зафиксировали, как посреди выступления Путина его помощник по очереди моргал левым и правым глазом.

Пользователи соцсетей обратили внимание на курьезный момент. Сразу появилось несколько "версий" странного поведения Мединского.

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Два часа бреда: о чем Путин говорил в своей речи

21 февраля - накануне полномасштабной годовщины вторжения в Украину, выступил с посланием к Федеральному Собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

Вместо этого российский президент традиционно начал манипулировать историей, рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Кроме того, Путин заявил о приостановлении участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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