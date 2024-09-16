Эвакуация людей будет происходить из тех населенных пунктов, которые расположены в 15 километрах возле границы.

В Курской области объявили обязательную эвакуацию из Рыльского и Хомутовского районов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, речь идет о населенных пунктах, которые расположены в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

"Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Видео дня

Также 16 сентября в 15:25 он заявил, что в Курской области продолжается ракетная опасность, поэтому призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие", - отметил Смирнов.

Однако через несколько минут в Курской области сообщили об отбое ракетной опасности.

Боевые действия в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ начали в Курской области вторую фазу операции. Сейчас украинские военные, по словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, наступают как минимум на три участка - Глушковский район, немного западнее участка Коренево - Снагость.

В то же время представитель украинского оборонного ведомства для издания Financial Times сообщил, что ВСУ больше не планируют захватывать больше территории в Курской области. По его словам, Курская операция всегда планировалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация ухудшится.

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