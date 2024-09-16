ВСУ наступают на Курщине как минимум на трех участках: в Defense Express раскрыли детали

Ситуация на этом участке фронта будет достаточно динамичной.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины начали вторую фазу операции.

"В течение месяца россияне действительно накопили силы и начали проводить контратакующие действия в Курской области. Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, как по мне, уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, подошел и захватил село Снагость, на некоторых участках начал продвигаться. Я бы выделил один населенный пункт, расположенный к востоку от Снагости, - Любимовка, которая стоит в 5 км от дороги из Коренева в Суджу. Это логистический путь, который и мы используем для удержания своих подразделений. Сейчас враг хочет пробиться на эту трассу, поэтому сконцентрировал там значительные силы", - отметил он в эфире "Эспрессо".

По его словам, когда россияне начали свои штурмы, ВСУ провели контрнаступательные действия. Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере три участка - Глушковский район, чуть западнее участка Кореневое - Снагость. Речь идет о населенных пунктах Веселое, Медвежье - они являются заходом в тыл той группировки россиян, которая осуществляет наступление по этому участку.

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"Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы наоборот - создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной. У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять захватчика, а с другой стороны - ставить его в крайне невыгодное положение на этом участке фронта", - подытожил Згурец.

Курская операция - последние новости

УНИАН сообщал, что украинские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта. В частности ВСУ заняли села Дуровка и Ветреное.

Как писал Financial Times, Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении.

Продолжается курская операция в РФ, и украинская сторона имела три цели - сорвать наступление российских оккупантов в Сумской области, заставить противника перебросить силы с других фронтов и создать буферную зону.

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