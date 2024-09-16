Пока Украина не добилась успеха в своей цели заставить Москву отвлечь силы с востока.

Россия начала контрнаступление в Курской области. На фоне этих новостей снова начали говорить о целях дерзкого вторжения украинских сил в регион.

Как пишет Financial Times, Курская операция стала первым крупным иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Этот план всегда был рискованным. Риски растут, а стратегические выгоды все еще неясны.

Успех зависит от потерь

Украинские войска добились тактической победы, захватив примерно 1200 квадратных километров российской территории после внезапной атаки 6 августа. Операция помогла восстановить определенную веру в наступательный потенциал Украины, изменив нарратив войны. Но пока Украина не добилась успеха в своей цели заставить Москву отвлечь силы с востока.

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По мнению аналитиков, общий успех вторжения теперь будет зависеть от потерь, которые Украина понесет, удерживая территорию, возможно, в течение месяцев. И эти потери будут зависеть от тактики, применяемой российскими войсками, чтобы оттеснить украинцев.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, сказал, что результат с точки зрения Украины зависит от относительных ресурсов, выделенных каждой стороной.

"Важно не то, что Украина отвлекала ресурсы. Это нормально – пока Россия отвлекает больше", - сказал он.

Если бы Россия играла в длинную игру, выделив лишь ограниченные ресурсы на Курск, она могла бы еще больше растянуть и уничтожить украинские силы.

Россия начала контрнаступление в среду и заявила, что быстро отразила у украинских сил около 63 квадратных километров на левом фланге захватившей Киев территории. В то же время, Deepstate заявляет, что Украина все еще продвигается вперед на севере.

Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что российские войска "начали скорые наступательные действия", но без серьезных успехов. Он также отмечал, что Украина будет использовать захваченную русскую землю в качестве разменной монеты в любых будущих мирных переговорах, что может означать содержание ее на неопределенный срок.

"Украинцы тоже перестали завозить новые резервы... Они стали меньше передвигаться и вместо этого больше окапываться", – сказал FT собеседник из российских военных кругов.

По словам Ли, Украина взяла на себя "новые долгосрочные обязательства" при наступлении на Курскую область. Киев создал расширенный фронт, который придется постоянно снабжать и укреплять, потенциально в ущерб его оборонным линиям в Украине.

Украинские силы могут использовать прикрытие лесов, чтобы окопаться, но это преимущество исчезнет зимой, добавил Ли.

Возможности Украины по ротации своих подразделений или отправки подкреплений также ограничены. Страна все еще находится на начальной стадии пополнения своих войск после введения нового закона о мобилизации.

Официальные лица говорят, что мобилизация идет по плану, но понадобится еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут повлиять на поле боя, сообщил глава парламентского комитета по обороне Александр Завитневич.

Контрнаступление еще не было широкомасштабным

Вторжение в Курскую область не побудило Путина перебросить свои лучше подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Эта цель не была достигнута, признал в начале этого месяца главком ВСУ Александр Сырский. Но он утверждал, что россиян "лишили возможности маневрировать своими подразделениями" и помешали отправить дополнительные силы в Покровск.

Сначала Москва полагалась на пограничные войска и солдат срочной службы, а затем направила более боеспособные подразделения.

"Помимо нескольких бригад морской пехоты, мы не привлекли туда никаких хороших новых резервов. Мы собрали их отовсюду", – сказал собеседник по военному ведомству РФ.

Руслан Левиев, военный аналитик и руководитель группы Conflict Intelligence Team, сказал: "Несмотря на то, что Путин был явно очень взбешен из-за прорыва в Курской области, он не принимал эмоциональных решений, поэтому мы не видели стратегии "быстро, схватить всех и отправить отбивать "Курск".

Руководство Украины все еще надеется, что России, в конце концов, придется отвести больше войск с восточного фронта. Высокопоставленный представитель украинской военной разведки сказал, что Россия в настоящее время привлекла 38 000 человек, включая десантно-штурмовые бригады, передислоцированные с юга Украины, но контратака "еще не была широкомасштабной". Для этого нужно больше закаленных в боях штурмовых бригад.

Зеленский заявил, что России понадобится около 100 тысяч военных, чтобы вытеснить его силы из Курщины.

Зачем Украине Курская область?

В контратаке участвовали подразделения 51 парашютно-десантного полка России и 155 бригады морской пехоты, а также по меньшей мере восемь танков. Но российские и западные аналитики сходятся во мнении, что сил, которые Россия собрала там, недостаточно сил, чтобы полностью отвоевать территорию. Операция на этой неделе была "похожа на "зондирование" линии обороны Украины", сказал Левиев.

Даже если ставка Украины на то, что вторжение на Курск смягчит давление на восточном фронте, еще не окупилась, это все равно может побуждать Россию к увеличению сил в контрнаступлении. Если бы переговоры возникли, Путин, вероятно, был вынужден лишить Украину козыря - Курской области.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении, а работает над оккупацией и защитой своих флангов. Курская операция, по его словам, всегда планировалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация ухудшится.

Ли отметил, что "Курск" может стать причиной истощения российской силы. С другой стороны, если Москва займет минимальный подход в Курской области, тогда этот гамбит может не окупиться Киеву.

Курская операция – последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта. В частности, ВСУ заняли села Дуровка и Ветряное. По словам аналитиков, украинские защитники также смогли занять часть населённого пункта Журавли.

В то же время военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркнул, что операция ВСУ в Курщине была направлена ​​на то, чтобы оттянуть российские войска. Также он рассказал, в каком случае украинские силы отойдут из Курской области.

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