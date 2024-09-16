Собеседник издания в украинских военных кругах рассказал, что ВСУ сосредоточены на других задачах.

Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении.

Об этом в комментарии Financial Times сообщил представитель украинского оборонного ведомства. Как отметил собеседник, украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач.

"Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении, вместо этого работает над оккупацией и защитой своих флангов. Курская операция всегда планировалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация ухудшится", - сказал собеседник.

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Курская операция – последние новости

Россия начала контрнаступление в Курской области. На фоне этих новостей снова начали говорить о целях дерзкого вторжения украинских сил в регион.Как пишет Financial Times, риски сделки для Украины растут, а стратегические выгоды все еще нечетки.

Как писал УНИАН, украинские военные уволили в Курской области еще два населенных пункта. В частности, ВСУ заняли села Дуровка и Ветряное. По словам аналитиков, украинские защитники также смогли занять часть населённого пункта Журавли.

В то же время военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркнул, что операция ВСУ в Курщине была направлена ​​на то, чтобы оттянуть российские войска. Также он рассказал, в каком случае украинские силы отойдут из Курской области.

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