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В петербургском метро женщина с уткой на привязи покусала журналистку

21:17, 29 апреля 2020
Русский міръ
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Журналистке сделали укол от столбняка / фото: Фонтанка

Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел днем 28 апреля. Журналистка заметила, как женщина водит по вагону утку на привязи и сделала ее хозяйке замечание. На станции «Технологический институт» женщина с уткой вышли, а журналистка направилась за ними. Тогда хозяйка утки пригрозила, что укусит журналистку, если та не отстанет.

Камилу Мирзакаримову, которая пыталась отстоять права утки, это не остановило, и она проследовала за женщиной по переходу и села в поезд, следовавший на «Пушкинскую». В пути женщина, как и обещала, укусила журналистку за ладонь.

На «Пушкинской» журналистку, утку и хозяйку утки доставили в отдел полиции. Журналистка написала заявление, а потом отправилась в травмпункт, где ей сделали укол от столбняка. Хозяйка утки оказалась 46-летней уроженкой Курска.

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