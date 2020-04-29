В московском cупермаркете воры откусили ухо покупателю

«Скорая» прибыла на место только через 40 минут, спасти ухо пострадавшего не удалось.

В одном из супермаркетов Москвы серьезно пострадал покупатель, который хотел помочь сотруднику магазина в борьбе с ворами.

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Как сообщает Life Shot, инцидент произошел в московском районе Коптево.

Продавщица магазина рассказала журналистам, что у грузчика магазина возник конфликт с ворами, которые пытались там что-то украсть. Преступники начали душить его.

За мужчину попробовал заступиться покупатель – и тогда ему нанесли серьезные увечия, откусив ухо.

«Скорая» прибыла на место только через 40 минут, спасти ухо пострадавшего не удалось.

Личность нападавшего установлена. Как сообщает «РИА Новости», полиция проводит по данному факту проверку.

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