Тысячи россиян вышли на крестный ход вопреки карантину (видео)

На кадрах видно, как горожане и служители церкви идут по улице с иконами в темное время суток.

Жители Екатеринбурга устроили масштабный крестный ход памяти царской семьи Романовых, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе.

Запись опубликована в Telegram-канале «Пул №3».

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«В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход памяти семьи Романовых», - отмечается в подписи к видео.

На кадрах видно, как горожане и служители церкви идут по улице с иконами в темное время суток.

Напомним, Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

Как сообщал УНИАН, «Бессмертный полк» в Москве 26 июля не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

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