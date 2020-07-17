Тысячи россиян вышли на крестный ход вопреки карантину (видео)
Жители Екатеринбурга устроили масштабный крестный ход памяти царской семьи Романовых, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе.
Запись опубликована в Telegram-канале «Пул №3».
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«В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход памяти семьи Романовых», - отмечается в подписи к видео.
На кадрах видно, как горожане и служители церкви идут по улице с иконами в темное время суток.
Напомним, Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.
Как сообщал УНИАН, «Бессмертный полк» в Москве 26 июля не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.
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