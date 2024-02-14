Она моложе его на 32 года.

У русского диктатора Путина появилась новая любовница. Поговаривают, что он якобы закрутил роман с Екатериной Мизулиной, которая моложе его на 32 года.

"Путин пытается успеть на всех фронтах. Начать войну на восьмом десятке - это оказалось для него маловато. Сейчас Россией ходят слухи, что свою любовницу Кабаеву, которая якобы родила ему троих детей, он решил "списать" и завел новую любовь", - говорят журналисты ТСН.

Однако, конечно, подробности личной жизни диктатора под семью замками в стране-агрессоре. Пока неизвестно, почему кремлевский дед решил сменить бывшую любовницу Кабаеву на новую. Однако уже начали писать о новой избраннице в Роспабликах так:

"Президент, поговаривают, нашел себе новую пассию для общения. Источники крайне осторожны в высказываниях, поскольку 100% подтверждения никто дать не может. Однако есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее. У нас нет оснований утверждать, что между Путиным и Мизулиной роман, однако несколько собеседников на наш вопрос об их отношениях пытались избежать ответа с аргументацией "об этом лучше лишний раз не говорить".

Также о фаворитке диктатора сказала директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило. Путин - мужчина, который позволяет себе многое. Ему наплевать, что об этом думают избиратели, ведь избирателей нет - есть подданные. И он знает, что никогда не умрет. Это очень страшно, мы видим человека, который полностью потерял рассудок и никак не связан с реальностью", – прокомментировала Романова.

Что известно о Екатерине Мизулиной

Екатерина Мизулина является членом Общественной палаты РФ и председателем Лиги безопасного интернета. Она также ответственна за цензуру, штрафы и санкции в адрес СМИ в стране-агрессоре, поэтому делает все возможное, чтобы россияне потребляли только пропагандистский контент.

Она неоднократно выражала свою поддержку Путину, а россиян, которые против ее избранника, называла "кукарекающими петухами". Также именно Мизулина предлагала "зачистить" Google и Википедию" после того, как "Россия зачистит нацистов и бандеровцев в Украине".

Почему Путин решил бросить Кабаеву - неизвестно. Поговаривают, что они давно не вместе, однако их общих детей диктатор якобы финансово обеспечивает.

Напомним, ранее стало известно, что распухшая Алина Кабаева превратилась в "клона" Путина и ее сразу не узнали на одной официальной встрече.

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