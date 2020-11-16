На кадрах с видеорегистратора видно, что россиянин выезжает на пешеходную часть улицы, после чего едет по бульвару, где от него отскакивают пешеходы.

В российском Тольятти местный житель в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль дорожно-патрульной службы, поездил по тротуарам и едва не задавил пешеходов.

Запись с видеорегистратора автомобиля патрульных опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, мужчина рассекал по тротуарам, «как в популярной игре GTA». На кадрах с видеорегистратора видно, что россиянин выезжает на пешеходную часть улицы, после чего едет по бульвару, где от него отскакивают пешеходы. Затем он объезжает движущуюся ему навстречу патрульную машину с сигнальными маячками и пытается завернуть во двор, но не может ровно войти в поворот, дважды ударяясь об бордюры и кусты. После этого водитель выходит из автомобиля и нападает на идущего по улице человека. Запись заканчивается, когда к нарушителю подбегают сотрудники ДПС.

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Как рассказал пострадавший местный житель, неадекват напал на него, когда он чистил лобовое стекло своего автомобиля. Он утверждает, что у нападавшего была кровь на губах, он начал избиение без разговора, после чего попытался отобрать сумку.

«Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я двинулся в его сторону, стал выгонять, говорить, что там ребенок. Подействовало», - сообщил мужчина.

Очевидцы сообщили, что россиянин пытался остановить проезжающие машины, но в итоге угнал полицейский ВАЗ-2115.

Как пишет издание «Сова», по предварительным данным, 40-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения. В момент кражи патрульного автомобиля сотрудники ДПС оформляли протокол о ДТП – они начали за угонщиком погоню.

На нарушителя завели уголовное дело о неправомерном завладении патрульным автомобилем, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео содержит нецензурную лексику!!!

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Автор: УНИАН