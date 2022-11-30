По словам Влада Росса, президент РФ готовит Украине новые "сюрпризы".

Астролог Влад Росс рассказал, какая опасность нависнет над Украиной в первый месяц зимы и какие "сюрпризы" готовит украинцам президент РФ Владимир Путин.

В комментарии "Главреду" астролог отметил, что если в декабре Путин захочет применить ядерное оружие, то сделает это вблизи новолуния 23 числа:

"Уплывает хищный Год Тигра, все цели "спецоперации" провалены, потому у Путина осталось одно желание – уничтожить мир. 22-23 декабря – самые опасные дни в плане применения Россией тактического или стратегического ядерного оружия".

Также он добавил, что 22 декабря 2022 года Путин может устроить новую массированную атаку, так как он любит красивые числа и праздники. По словам астролога, еще одним значущим событием будет вхождение Юпитера в знак Зодиака Овна. В 20-х числах декабря могут активизироваться боевые действия на фронте, однако ВСУ все же будут лидировать в этой схватке.

"При вхождении Юпитера в знак Овна для всех станет очевиден тот факт, что украинская армия уничтожает российскую", - добавил Росс.

Напомним, ранее таролог Хомутовская назвала самые тяжелые дни декабря.

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