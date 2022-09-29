Поражения на фронте заставили военно-политическое руководство РФ ускорить проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины накануне и во время проведения псевдореферендумов по легитимизации результатов российской агрессии характеризовалась тотальными репрессиями против мирного населения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Характерными примерами принудительного участия населения в так называемых референдумах является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и сел передвигались так называемые "мобильные группы участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников голосования", - отмечается в сообщении.

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По словам Маляр, в отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегли к выселению из собственных домов гражданского населения, которое отказалось голосовать на т. н. "референдуме" о присоединении ВОТ Запорожской области в состав РФ.

При этом для создания положительной пропагандистской картинки о добровольном участии граждан временно оккупированных территорий в фейковом референдуме освещение т. н. "избирательного процесса" в российских СМИ осуществлялось путем целенаправленного развертывания показательных "медийных участков" и организации работы на них российских политтехнологов и массовок из числа заранее подготовленных и проплаченных коллаборантов.

"Очевидно, что именно поражения на фронте заставили военно-политическое руководство РФ ускорить проведение референдумов на временно оккупированных территориях, в т. ч. привлечь их население к так называемой частичной мобилизации с целью пополнения сокрушительных потерь российской оккупационной армии", - отметила Маляр.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех украинских областей - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской - псевдореферендумы для присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли и подчеркнул, что главной задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. В связи с этим Зеленский вчера и сегодня проводит многочисленные переговоры с международными партнерами.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что последние действия государства-агрессора порождают угрозы для безопасности наших соотечественников, которые находятся в плену, а именно – использование военнопленных и гражданских заложников в качестве мобилизационного ресурса для пополнения подразделений оккупационных войск. Он подчеркнул, что это грубое нарушение норм Женевских конвенций и очередное преступление РФ, поскольку оккупационная власть не может принуждать военнопленных служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.