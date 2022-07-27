По его словам, Путин верит в мистику дат.

В Кремле опасаются наступления августа, так как он может стать переломным месяцем в войне.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Август, как я уже говорил много раз, – критический, роковой месяц для России. В России его, августа, боятся. Раньше октября боялись – теперь августа. Потому что в августе самые значительные события происходили", – сказал Фейгин.

Он предполагает, что российский диктатор Владимир Путин верит в мистику дат.

"Он в эти вещи верит: что, значит, есть такая зависимость от календаря, или от географии, или от чего-то еще и что она, в общем, имеет судьбоносный характер", - сказал он.

По мнению Фейгина, больше всего Путин опасается того, что в августе Вооруженные силы Украины могут освободить Херсон и весь правобережный плацдарм.

Ранее в Forbes заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в августе, а судьба войны с Российской Федерацией решится в течение двух месяцев.

Также ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в августе наступит переломный момент в войне, а масштабные боевые действия практически прекратятся уже к концу 2022 года.

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