По мнению аналитиков, Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России.

Президент России Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Такую версию выдвинули аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"После аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории РФ, применяется к вновь присоединенным территориям", - предполагают в ISW.

По мнению экспертов, такие действия кремлевского диктатора угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной РФ территории продолжатся.

"Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России. В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует оккупированную территорию", - предупреждают аналитики.

Ранее в Белом доме заявили, что РФ планирует аннексировать оккупированные украинские территории в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

"Кремль не раскрыл временные рамки для "референдума", но российские марионетки на этих территориях утверждают, что он состоится позже в этом году, вероятно, одновременно с региональными выборами в России", - сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Как сообщал УНИАН, 14 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что на Херсонщине вместо подготовки к запланированному "референдуму" оккупанты и коллаборанты переодеваются и бегут.

Между тем глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты хотят провести "референдум" о присоединении ОРЛО к России ранее запланированной даты.

Вас также могут заинтересовать новости: