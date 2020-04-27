В России экс-офицера ФСБ отдали под суд за хищение дагестанских ковров

Подельники обещали рассчитаться за ковры или вернуть их, но этого так и не произошло.

Московская военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса и его знакомого, безработного Виктора Ковтонюка. Их обвинили в хищении девяти дагестанских ковров ручной работы на общую сумму в 6,5 миллиона рублей.

Читайте такжеВ Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)Как пишет «Сноб», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере военный следственный отдел Следственного комитета России по Москве возбудил в сентябре 2019 года. Основой для него стало заявление представителя общественной организации «Союз дагестанских ремесленников» Расула Гаджиибрагимова.

По словам заявителя, майор Ренкас обратился к нему в начале 2018 года, предложив продать ковры для приемной ФСБ России, которая на тот момент реставрировалась. Кроме этой сделки потенциальные деловые партнеры пообещали помочь организации в получении дотаций из республиканского бюджета, контрактов на поставку ковров для депутатов Госдумы, высокопоставленных сотрудников ФСБ и чиновников, а также выставки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Каталог товаров не устроил Сергея Ренкаса и Виктора Ковтонюка, поэтому они попросили предпринимателя привезти образцы, чтобы якобы показать руководству, объяснил Гаджиибрагимов. Он передал им девять ковров ручной работы с названиями «Русская красавица», «Шаги времени», несколько разных «Драконов», «Светлый сад» и «Звезда». Каждое изделие шириной почти три метра и длиной четыре метра.

Ренкас и Ковтонюк пообещали рассчитаться с бизнесменом до мая 2018 года или вернуть ковры, но ни того, ни другого не произошло. Обвиняемые свою вину не признают и решили не давать показания.

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