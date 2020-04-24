Вслед за блинами: россиянам из-за коронавируса стали продавать книги с лопаты (фото)
16:05, 24 апреля 2020Русский міръ
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Владелец магазина отмечает, что покупателям понравилась идея продавцов, и они покупают книги только из-за лопаты.
Фото: книжный магазин «Фаренгейт 451»
Книжный магазин «Фаренгейт 451» в Санкт-Петербурге из-за коронавируса стал продавать книги с лопаты.
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Об этом сообщает ресурс «Бумага».
Владелец магазина отмечает, что покупателям понравилась идея продавцов, и они покупают книги только из-за лопаты.
Также он пожаловался на катастрофическое снижение продаж из-за введения режима самоизоляции. Чтобы привлекать клиентов его магазин проводит онлайн встречи с писателями и музыкантами, а также устраивает распродажи.
Как сообщал УНИАН, в российском Нижнем Новгороде в рамках празднования Масленицы людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.
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