Как в Средневековье: россиянка выкинула младенца, которого родила на рынке
Жительница города Ессентуки в Ставропольском крае родила посреди рынка девочку, после чего выбросила ее.
Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.
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По данным следствия, женщина родила в одном из магазинов рынка, после чего положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила за торговыми павильонами.
Ребенка нашла одна из продавщиц, она сразу же вызвала скорую помощь, и девочку удалось спасти.
Россиянку признали виновной в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.
Как сообщал УНИАН, жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
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