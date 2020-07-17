Как в Средневековье: россиянка выкинула младенца, которого родила на рынке

Ребенка нашла одна из продавщиц, она сразу же вызвала скорую помощь, и девочку удалось спасти.

Жительница города Ессентуки в Ставропольском крае родила посреди рынка девочку, после чего выбросила ее.

Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.

Читайте также"У вас было два выкидыша": родившей первенца россиянке отказали в матпомощи

По данным следствия, женщина родила в одном из магазинов рынка, после чего положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила за торговыми павильонами.

Ребенка нашла одна из продавщиц, она сразу же вызвала скорую помощь, и девочку удалось спасти.

Россиянку признали виновной в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram