Десантников отправили в область Беларуси, где находятся беженцы.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников, объясняя это учениями.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Беларуси", – сообщило оборонное ведомство.

Подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

Читайте такжеНет никакого миграционного кризиса в Беларуси, есть гибридная война России против Европы - КулебаРоссия также направила военные самолеты Ил-76.

Российские военные вернутся домой после отработки с вооруженными силами Беларуси учебно-боевых задач.

В Минобороны РФ уточнили, что 11 ноября отправили в Беларусь два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160.

Именно в Гродненской области сейчас наблюдается новая волна беженцев с Востока, желающих попасть в ЕС.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская