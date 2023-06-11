Ролик обнародовала замминистра обороны Анна Маляр.

В Министерстве обороны Украины опубликовали интригующее видео с молчащим начальником Главного управления разведки МО Кириллом Будановым.

Ролик обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Продолжение следует. Планы любят тишину", - подписала она видео.

В предыдущий раз Маляр публиковала ролик с украинскими военнослужащими и красноречивым намеком перед грядущим контрнаступлением.

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", - говорилось в подписи к нему.

Война в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, защитники Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Как сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, освобождение населенного пункта происходило в тесном взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины. Информация, полученная от взятых в плен российских оккупантов, поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли.

Российская элита нервничает по поводу огневой мощи западного вооружения Украины, и это вызывает опасения, что сухопутный мост, проложенный Москвой через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван, что нанесет Кремлю значительный военный и моральный ущерб, пишет The Washington Post.