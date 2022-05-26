В МИД РФ пригрозили выслать американского журналиста или СМИ в случае блокировки брифингов ведомства на YouTube.
Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали - мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг - и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси", — рассказала она.
Как писал УНИАН, в марте YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством, по всему миру. По информации на 22 мая, удалено более 70 тысяч роликов и 9 тысяч каналов, связанных с Украиной.
Ранее YouTube заблокировал канал Госдумы, на что в РФ заявили, что сервис "подписал себе приговор".
В апреле YouTube удалил запись брифинга топ-пропагандистки Путина и по совместительству официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта 2022 года. Причина – "нарушение политики видеохостинга в отношении эпизодов насилия в Украине".
Тогда в России заявили, что YouTube проводит "осознанную дискриминацию российских пользователей", а Роскомнадзор "потребовал" от Google восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИДа.
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