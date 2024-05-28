Российская противовоздушная оборона могла сбивать в подмосковной Балашихе обычный метеорологический зонд. Именно их ракеты привели к разрушениям.
О "ракетопаде" пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. В 1-й армии ПВО и ПРО рассказали, что в 20:47 они из ЗРПК Панцирь-С1 совершили три выстрела по малогабаритному летящему шару. Сами российские военные говорят, что их целью мог быть метеозонд.
Обломки ракет упали в микрорайоне Кучино, разрушив кровлю и стену в одном из домов, начался пожар. Ещё в одном доме выбило стекла и посекло фасад. Также возле лесополосы пострадали двое мужчин.
Отмечается, что силовики не нашли на местах происшествий фрагменты беспилотного летательного аппарата, однако выявили разгонный блок ракеты.
Взрыв в Балашихе: что известно
Напомним, вчера вечером в сети сообщили о взрыве в Московской области. В сети писали, что Балашиху якобы атакует беспилотный летательный аппарат.
В мэрии заявили, что обломки сбитого дрона повредили жилой дом, в котором находились люди. Никто не пострадал. На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин.
При этом российское Министерство обороны объявило, что противовоздушная оборона сбила малоразмерный воздушный шар.