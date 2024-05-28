Версии минобороны и местных властей отличаются.

Российская противовоздушная оборона могла сбивать в подмосковной Балашихе обычный метеорологический зонд. Именно их ракеты привели к разрушениям.

О "ракетопаде" пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. В 1-й армии ПВО и ПРО рассказали, что в 20:47 они из ЗРПК Панцирь-С1 совершили три выстрела по малогабаритному летящему шару. Сами российские военные говорят, что их целью мог быть метеозонд.

Обломки ракет упали в микрорайоне Кучино, разрушив кровлю и стену в одном из домов, начался пожар. Ещё в одном доме выбило стекла и посекло фасад. Также возле лесополосы пострадали двое мужчин.

Видео дня

Отмечается, что силовики не нашли на местах происшествий фрагменты беспилотного летательного аппарата, однако выявили разгонный блок ракеты.

Взрыв в Балашихе: что известно

Напомним, вчера вечером в сети сообщили о взрыве в Московской области. В сети писали, что Балашиху якобы атакует беспилотный летательный аппарат.

В мэрии заявили, что обломки сбитого дрона повредили жилой дом, в котором находились люди. Никто не пострадал. На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин.

При этом российское Министерство обороны объявило, что противовоздушная оборона сбила малоразмерный воздушный шар.

Вас также могут заинтересовать новости: