Новый магазин оформлен как мультибрендовый.

Похоже, еще один бренд одежды решил вести бизнес со страной-агрессором. Компания Puma вернулась в Россию, правда, с новым названием Amazing Red и другим владельцем. Магазины компании обещают продавать оригинальную продукцию, пишет Telegram-канал Mash.

"Сотрудники рассказывают: всё как и было, но теперь подороже. … Всё выставленное на полках — остатки со складов, так как продукцию закупали на год вперёд. Но и новинки не будут проблемой. За счёт параллельного импорта хотят привозить всё вплоть до носочков и даже коллаборации с Ferrari и BMW", – пишет канал.

Цены поднимаются приблизительно на 20–30%. Например, кроссовки Puma RS теперь обойдутся в 15 тысяч рублей (это на 1300 меньше минимальной зарплаты в стране).

Для того, чтобы было "юридически чисто", новый магазин оформлен как мультибрендовый, однако на самом деле никаких товаров Nike, Adidas и прочих на его полках нет.

Уход Puma с российского рынка компания ушла

Спустя несколько дней после начала полномасштабной войны в Украине спортивный бренд PUMA заявил, что прекращает поставки в Россию, закрывает свои магазины на территории страны, прекращает сотрудничество с российской баскетбольной ассоциацией.

Уже через восемь месяцев, в ноябре 2022 года, поползли слухи, что компания начала собирать сотрудников и готовить их к работе.

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