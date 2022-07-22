Точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail.

Испанский ретейлер Mango вернется в Россию под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail.

Об этом пишут "Ведомости".

Как утверждают источники российского издания, точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail. Первая из точек может появиться в Москве. В России под руководством Fiba Retail работали 48 магазинов Marks & Spencer. После 24 февраля бренд решил уйти из России.

Mango, работающее в России с 1999 года, владело 55 собственными магазинами, еще 53 точки торговали по франшизе. Российский рынок входил в пятерку крупнейших для испанской компании.

В марте Mango остановила продажу в своих российских магазинах, но франчайзинговые площадки продолжили работу. В июне компания объявила, что продаст свои магазины.

Как ранее сообщал УНИАН, польская компания LPP Group полностью ушла с российского рынка. Владелец закрыл все магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

Также о закрытии своих магазинов в России объявили Asos, Hermes, Nike, IKEA и другие компании.

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