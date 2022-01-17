Грязные угрозы американской военщины отобрать скудные пенсионные накопления, автомобильный прицеп "Скиф" и визу у президента России Владимира Владимировича Путина при попытке сопротивления проклятой орде украинских захватчиков не способны вызвать ничего, кроме ужаса и омерзения. Однако сам Владимир Владимирович Путин только смеется в ответ, и вовсе не потому, что у него старческое слабоумие и отвага, а впрочем, и поэтому тоже.

...отбирать у старого овоща последние радости жизни негуманно и чревато ядерной катастрофой

1. Тот факт, что Владимир Владимирович Путин - старенький и невменяемый, вполне может стать первым из десяти способов хитрого обхода персональных санкций США. Все знают, что на самом деле президент РФ, конечно же, молод, здоров и очень силен в детской постели, однако с начала этого года с ним начало твориться якобы неладное. Так, на Рождество Путина Путин впервые за всю историю мирового путинианства не сумел дойти до церкви и был вынужден одиноко торчать со свечкой прямо у себя в бункере, покачиваясь под вентилятором так сильно, что пресс-секретарю Пескову пришлось выпустить по этому поводу отдельное опровержение. Веселые истории с произношением имени братского президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, которого Владимир Владимирович сначала назвал Кемелем, а потом и вовсе Касам-Жем Кемельичем, породили слухи, что Путин совсем плох, но на самом деле он, конечно же, хорош, ведь все эти хитрые приемчики помогут ему убедить Америку, что он старый овощ, а отбирать у старого овоща последние радости жизни негуманно и чревато ядерной катастрофой.

2. Путин освобождал Европу от коричневой чумы. Доказательством этому может послужить шокирующая история Юрия Гагарина. Как рассказывает российская пресса, однажды маленький Юрий Гагарин попал на оккупированную фашистами территорию и увидел, что похотливый нацист Альберт опять подманивает младшего брата Юрия Гагарина кусочком сахару, чтобы надругаться над ним. Тот с радостью шел на контакт. Но Юрию Гагарину тоже хотелось сахару! Ни секунды не колеблясь, мальчик-космонавт бросился на нациста и ударил его между ног, но все это были цветочки по сравнению с подвигом Владимира Владимировича Путина. В то время Владимир Владимирович Путин еще осторожно пищал в яйцах у Владимира Спиридоновича Путина, но когда Владимир Спиридонович попал в немецкое окружение, Владимир Владимирович выскочил из своего укрытия и надавал между ног им всем! Так потихоньку и дошел до Берлина. Так он, если понадобится, дойдет и до Вашингтона.

У Путина нет яиц

3. У Путина нет яиц. Учитывая вышеизложенное, это, наверное, неудивительно, но американцы, например, были до сих пор совершенно не в курсе, а глупый польский нацист Сикорский со свойственным ему антигуманизмом даже пригрозил однажды дать России по яйцам. Мария Захарова быстро объяснила негодяю, что у России нет яиц: "Россия - женского рода. Похоже, Сикорский стал жертвой концепции гендерного многообразия". Но какое уж тут гендерное многообразие, когда всем давным-давно известно, что Россия - это Путин, а значит, бить его Сикорскому тупо некуда. Не случайно так испугался известный шеф-повар Гордон Рамзи, когда на одном из шоу к нему внезапно подошел голый Путин и со светским видом задал вопрос о спарже. "Я реально обделался", - с гордостью цитируют кулинара российские СМИ. Еще бы он не обделался. Америке тоже страшно.

Путин - дельфин

4. Путин - дельфин. Это удивительное открытие было сделано российскими учеными, когда к ним в руки попало секретное видео визита президента РФ на Кубу в 2000 году. Умаявшись, Владимир Путин решил окунуться в кубинскую воду. "Неожиданно к Путину подплыли два дельфина, - пишет российская пресса. - Они приняли президента России за своего. Какое-то время Путин плавал с дельфинами в обнимку", а от одного из них даже родил ребенка. Мальчика назвали Посейдон. За эти 20 лет он, по некоторым сведениям, сильно вырос и стал знаменитым российским подводным беспилотником "Посейдон", которого сейчас так боится вся Америка. Вводить персональные санкции против дельфинов - это нарушение прав животных. За такое объявляют ядерную войну.

Если сегодня не тронуть Путина, завтра его тронут солдаты НАТО

5. Если ни один из вышеперечисленных способов не поможет, у Владимира Владимировича Путина есть абсолютно беспроигрышный вариант - скоропостижно скончаться. Россия, конечно же, не хотела бы доводить взрывоопасную ситуацию в мире до такой крайности, но безответственная политика НАТО в Восточной Европе вынуждает Кремль действовать решительно. "Россия сделала последнее предупреждение НАТО, - заявляют в МИД РФ. - Москва готова к контрсдерживанию". Если сегодня не тронуть Путина, завтра его тронут солдаты НАТО.

Василий Рыбников