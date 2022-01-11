Евродепутата разозлили слова Лаврова о НАТО.

В МИД России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского, который назвал Россию "серийным насильником".

Сикорский 11 января в Twitter, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории, написал: "Осознайте, российское посольство, раз и навсегда, на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильникам. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам".

Пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова в традиционном грубом стиле ответила евродепутату в своем Telegram.

"Россия – женского рода. Похоже, Сикорский стал жертвой концепции гендерного многообразия", – ответила Захарова.

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Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT 8 января, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.