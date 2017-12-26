В Санкт-Петербурге выпал синий снег (фото)

16:51, 26 декабря 2017
Русский міръ
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Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ.

Жители Санкт-Петербурга с утра во вторник, 26 декабря, обнаружили во дворах синий снег. Об этом пишет местное издание "Фонтанка". 

Очевидцы уточняют,  что распространен снег не равномерно - волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло розой ветров. Толщина покрова около 1 см. 

«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщает местная жительница.

Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ.

Как сообщал УНИАН, в России вышедшую покурить пенсионерку сдуло ветром с балкона 4-го этажа.

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Теги: #синий снег в Питере