В Санкт-Петербурге выпал синий снег (фото)

Жители Санкт-Петербурга с утра во вторник, 26 декабря, обнаружили во дворах синий снег. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

Очевидцы уточняют, что распространен снег не равномерно - волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло розой ветров. Толщина покрова около 1 см.

«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщает местная жительница.

Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ.

Как сообщал УНИАН, в России вышедшую покурить пенсионерку сдуло ветром с балкона 4-го этажа.