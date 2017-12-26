В Санкт-Петербурге выпал синий снег (фото)
Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ.
Жители Санкт-Петербурга с утра во вторник, 26 декабря, обнаружили во дворах синий снег. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".
Очевидцы уточняют, что распространен снег не равномерно - волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло розой ветров. Толщина покрова около 1 см.
Синий снег в одном из дворов Петербурга взбудоражил местных жителейhttps://t.co/rBhgZIUMNj#Петербург#экологияpic.twitter.com/Y3kn9elNhe— Пятый канал Новости (@5tv) December 26, 2017
«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщает местная жительница.
Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ.
Как сообщал УНИАН, в России вышедшую покурить пенсионерку сдуло ветром с балкона 4-го этажа.