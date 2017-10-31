В Кремле стоят на своем: заявляют, что спецслужбы РФ зафиксировали сбор эмиссарами биоматериала россиян

Спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется», - сказал Песков.

Вчера, 30 октября, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов.