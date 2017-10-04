В России найден самый абсурдный пешеходный переход (видео)

Жители села Онгруен Иркутской области сняли на видео "самый абсурдный" пешеходный переход. Об этом пишут "РИА Новости".

До установки табличек в селе не было ни одного дорожного знака. Глава поселения отмечает, что в Онгурене очень мало автомобилей, а по дороге, на которой недавно появилась "зебра", проезжают "от силы одна-две машины в месяц".

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Не так давно местная администрация получила распоряжение от ГИБДД, в котором говорилось, что рядом с сельской школой необходимо оборудовать пешеходный переход. "Ничего не поделаешь, столбы вкопали, знаки приколотили, а машин так и не прибавилось", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России автобус столкнулся с самолетом. Инцидент произошел в аэропорту, когда перронный автобус перевозил пассажиров одного из рейсов.