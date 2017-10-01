В России автобус столкнулся с самолетом

В России перронный автобус с пассажирами рейса "Уральских авиалиний" столкнулся с самолетом, который стоял в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение очевидца.

"Мы летели рейсом U6-263 [авиакомпании" Уральские авиалинии Москва (Домодедово) - Екатеринбург]. Прилетели в Кольцово, сели в автобус, только тронулись и отъехали от самолета <...> было темно, прошло, может, меньше минуты и удар был очень резкий. Сказали, что автобус задом разворачивался и мы столкнулись с самолетом ", - сказал очевидец происшествия.

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Он добавил, что водитель ничего не объяснил, ни перед кем не извинился. "На пол упали все, друг на друга люди попадали, потому что никто не ожидал, очень сильно забились", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН ранее, в России экскурсионный автобус врезался в грузовик, в результате чего погибли 6 человек, еще 24 пострадали. Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в районе Кубани. По уточненным данным полиции, водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.