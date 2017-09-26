В России экскурсионный автобус врезался в грузовик: 6 погибших, еще 24 пострадали (фото)
По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.
Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в районе Кубани. По уточненным данным полиции, водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.
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"По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем", — информирует полиция. Отмечается, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в результате ДТП на Харьковщине пострадали 23 человека, в том числе 10 детей.