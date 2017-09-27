В российском Екатеринбурге вороны забросали камнями "Ельцин-центр"

В российском Екатеринбурге "Ельцин-центр", изучающий наследие Бориса Ельцина, купил отпугиватель для ворон после того, как птицы разбили два стекла в куполе здания. Об этом сообщила пресс-секретарь центра Елена Волкова, передают "РИА Новости".

Вороны скидывали камни на стеклянную крышу и таким образом разбили одно стекло в атриуме и одно – в Музее Ельцина.

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"Ельцин-центр" занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге морской котик "задержал" хулигана в дельфинарии.