День знаний подождет: в некоторых школах Москвы перенесли линейки из-за Курбан-Байрама (фото)

С ранего утра 1 сентября в Москве и Санкт-Петербурге проходит празднование Курбан-Байрама. 200 тысяч московских мусульман собрались у соборных мечетей на проповедь и молитву. В этом году праздник совпал с первым днем нового учебного года.

Читайте такжеИндонезиец прошел 9 тысяч километров, чтобы совершить Хадж

Из-за скопления мусульман у cоборной мечети на Проспекте Мира были перекрыты соседние улицы и закрыто метро.

В некоторых школах Москвы и Подмосковья в связи с праздником перенесли школьные линейки. Так, в школе номер 2107 неподалеку от cоборной мечети линейку перенесли на 4 сентября. В Подмосковье решили перенести линейки в 35-ти школах .

Курбан-Байрам - мусульманский праздник окончания Хаджа (паломничества в Мекку).