Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку ракету
11:17, 28 июля 2017Мир
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Баллистическая ракета была перехвачена примерно в 69 км от Мекки вечером в четверг.
Мекка / REUTERS
В окрестностях саудовской Мекки перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом говорится в заявлении командования арабской коалиции, как сообщает "Газета.ru".
Баллистическая ракета была перехвачена примерно в 69 км от Мекки вечером в четверг.
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Коалиция назвала выпуск ракеты попыткой шиитских повстанцев-хуситов сорвать хадж.
Организованное паломничество в Мекку в этом году должно начаться в конце августа.
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