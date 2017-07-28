Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку ракету

11:17, 28 июля 2017
Мир
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Баллистическая ракета была перехвачена примерно в 69 км от Мекки вечером в четверг.

Мекка / REUTERS

В окрестностях саудовской Мекки перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом говорится в заявлении командования арабской коалиции, как сообщает "Газета.ru".

Баллистическая ракета была перехвачена примерно в 69 км от Мекки вечером в четверг.

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Коалиция назвала выпуск ракеты попыткой шиитских повстанцев-хуситов сорвать хадж.

Организованное паломничество в Мекку в этом году должно начаться в конце августа.

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