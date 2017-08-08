В России самолет при взлете столкнулся с автомобилем (видео)

На окраине станицы Червленная в Шелковском районе Чечни легкомоторный самолет Rа 0508A при попытке взлета столкнулся с автомобилем «ИЖ-2717-230», который был припаркован на обочине. Об этом сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

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Отмечается, что ДТП произошло на трассе «Ищерская — Кизляр». В результате инцидента пострадал пилот, который был доставлен в ближайшую больницу.

При этом самолет и автомобиль получили технические повреждения.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.