В России самолет при взлете столкнулся с автомобилем (видео)
При этом самолет и автомобиль получили технические повреждения.
На окраине станицы Червленная в Шелковском районе Чечни легкомоторный самолет Rа 0508A при попытке взлета столкнулся с автомобилем «ИЖ-2717-230», который был припаркован на обочине. Об этом сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
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Отмечается, что ДТП произошло на трассе «Ищерская — Кизляр». В результате инцидента пострадал пилот, который был доставлен в ближайшую больницу.
При этом самолет и автомобиль получили технические повреждения.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky— Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.