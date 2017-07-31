СМИ опубликовали свидетельства массовой казни в Чечне (документы)

В отделы полиции Чечни стали вызывать родственников людей, указанных в списке жертв массовой казни, опубликованном ранее "Новой газетой".

Угрожая задержанием оставшихся в семьях мужчин, от людей требовали подписывать заявления о том, что их родственники, фигурирующие в списке, якобы ушли в Сирию, передает "Новая газета".

Также от семей требуют выдать заграничные и российские паспорта указанных в списке людей. По данным журналистов издания, в Сирию, где чеченское руководство занимается активной внешнеполитической деятельностью, были вывезены телефоны некоторых фигурантов расстрельного списка.

"Звонки с этих номеров могут быть использованы как доказательство, что люди из списка до сих пор живы и находятся за пределами Российской Федерации", - говорится в расследовании.

Версию о том, что расстрелянных людей задним числом пытаются выдать за сирийских боевиков, подтвердило и независимое расследование журналистов "Би-би-си". По их данным, родственников убитых заставляли подписывать пустые бланки протоколов или писать заявления, что их родные выехали из Чечни в неизвестном направлении и никаких претензий к сотрудникам чеченской полиции они не имеют.

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"Новая газета" получила ксерокопии фототаблиц, составленных сотрудниками МВД по Чечне. Они плохого качества, однако их данные подтверждаются заявлениями родственников по фактам задержания их близких чеченскими силовиками.

В фототаблице, которая оказалась в распоряжении "Новой газеты", фигурируют трое задержанных: Исмаил Бергаев, Сахаб Юсупови 18-летняя Мадина Шахбиева. В результате ранений все они были госпитализированы в ГКБ № 9 г. Грозного. После помещения в больницу, по сведениям «Кавказского узла», задержанным была оказана медицинская помощь (Мадине Шахбиевой ампутировали раздробленную пулей ногу), общее состояние всех троих позволяло «принимать участие в следственных действиях».

Однако в фототаблице напротив фотографии Шахбиевой указано: «22.12.2016 скончалась в ГКБ № 9».

Обстоятельства смерти Шахбиевой доподлинно неизвестны. По данным «Мемориала», «девушку живой забрали из больницы родственники и впоследствии при неизвестных обстоятельствах убили. А затем тихо, не устраивая поминальных обрядов, похоронили на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни».

По данным «Новой газеты», Мадина Шахбиева является племянницей близкого к депутату Адаму Делимханову чеченского силовика Шахмана Шахбиева. В Чечне это обеспечивает вполне достаточный мотив для внесудебной расправы. Дело в том, что участие Мадины Шахбиевой в нападении на полицейского чрезвычайно скомпрометировало ее семью и родственников, а «убийство чести» с точки зрения негласных чеченских законов как раз могло бы семью реабилитировать.

Бергаев и Юсупов были, по данным «Новой газеты», расстреляны месяц спустя в Грозном на территории ППСП им. Ахмата Кадырова.

"За 100 дней, что идет доследственная проверка, следователи до сих пор так и не опросили никого из родственников задержанных и предположительно убитых жителей Чечни. Более того, журналисты «Би-би-си», ведущие параллельное расследование, выяснили, что Следственное управление Следственного комитета Чечни (СУСК ЧР) на протяжении всего этого времени отказывается принимать у родственников заявления о бесследном исчезновении их близких", - говорится в расследовании.

В распоряжении «Новой газеты» имеется еще одна полицейская фототаблица, в которой фигурируют 67 жителей Чечни, задержанных в прошлом декабре и в январе этого года:

В этой таблице также присутствуют фотографии всех 67 человек, сделанные, очевидно, сразу после задержания. На некоторых фотографиях зафиксированы явные следы физического насилия, на других фото мы видим, как задержанные прикованы наручниками к батарее или шведской стенке. 47 человек из числа упомянутых в этой таблице были привлечены к уголовной ответственности. Один человек был передан в Центр по противодействию экстремизму МВД по ЧР и судьба его неизвестна. 5 человек были отпущены. Остальные 14 человек, обозначенные в этой таблице, были, по сведениям "Новой газеты", расстреляны.

Информация из этой полицейской таблицы подтверждается заявлением, с которым родственники задержанных на протяжении восьми месяцев обращаются во всевозможные республиканские инстанции:

В этом заявлении указаны полные данные и дата задержания 13 парней. Данные всех человек полностью совпадают как с полицейскими фототаблицами, зафиксировавшими факт задержания, так и с расстрельным списком "Новой газеты".

Заявление подписали 13 матерей и отцов, в нем указаны номера телефонов подписантов, их адреса. Заявление зарегистрировано 14 июля, то есть через 5 дней после публикации о массовом расстреле в Чечне.

По данным «Новой газеты», на днях всех этих людей заставили подписать заявления о том, что их сыновья «ушли на войну в Сирию и претензий к сотрудникам чеченской полиции не имеют».

Ранее, 9 июля, "Новая газета" сообщила о казни в Чечне 27 задержанных человек.