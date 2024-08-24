В России утверждают, что в результате падения обломков дронов началась детонация "взрывоопасных объектов".

В ночь на субботу, 24 августа, российский город Острогожск (Воронежская область) оказался под ударом дронов, начался пожар, и якобы есть пострадавший.

Такой информацией поделился вражеский чиновник - губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. По его данным, сначала российские оккупанты обнаружили и якобы уничтожили один дрон самолетного типа.

"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек… Крупных разрушений на земле нет", - утверждает он.

Видео дня

Позже Гусев написал, что якобы были подавлены и уничтожены еще несколько дронов, и в результате падения осколков начался пожар, который спровоцировал детонацию взрывоопасных объектов. "Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении.

После дроновой атаки в Острогожске горит и взрывается склад боеприпасов, сообщает издание ASTRA. Журналисты добавили, что в этом городе находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России.

Важные новости - сегодня это стоит знать о войне

Напомним, в июле текущего года глава администрации Острогожского муниципального района Сергей Хорошилов говорил, что в Острогожске хотят открыть выставку военной техники Вооруженных сил Украины, которую захватили в оккупированном городе Мариуполь (Донецкая область).

Стоит отметить, что после того, как россияне вторглись в Украину, в РФ уже не раз жаловались на дроновые атаки - в результате ударов повреждены, в частности, аэродромы и самолеты, которые на них находились, а также инфраструктура нефтеперерабатывающих заводов.

Неделю назад в городе Пролетарск (Ростовская область) дронами была атакована нефтебаза. Пожар еще не успели потушить, как объект снова атаковали беспилотники. Позже стало известно, что огонь перекинулся на сухую растительность, а потом начали гореть жилые дома.

Вас также могут заинтересовать новости: