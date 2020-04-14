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Как было при Сталине: Россия "сдвигает" дату завершения Второй мировой

18:23, 14 апреля 2020
Русский міръ
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Агентство Reuters

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Авторы инициативы ссылаются на указ Иосифа Сталина от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией.

«Формулировка» 3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) «символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества», – сказано в пояснительной записке.

Законопроект должны одобрить также в верхней палате парламента и в Совете федерации, потом его отдадут на подпись президенту России.

Во всем мире днем завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.

Как сообщал УНИАН, российский блогер Дмитрий Иванов исследовал ряд кабинетов главы Кремля Владимира Путина и пришел к выводу, что тот работает с бункера.

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