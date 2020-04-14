"Жесткий секс": российским школьникам во время видеоурока включили порно

Силовики проводят расследование инцидента и ищут виновных.

Российские силовики устанавливают причины инцидента, произошедшего в одной из школ Саратова. Там школьникам во время видеоурока включили порно.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Ранее о происшествии сообщила родительница одного из девятиклассников. По ее словам, на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис ZOOM кто-то запускал порно, тем самым срывая занятия. В понедельник ситуация повторилась - "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".

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Городские власти заявляют о проведении в школе служебного расследования. Установить, кто именно причастен к включению видео, не удалось. Заявление передали в правоохранительные органы.

"Руководству школы рекомендовано использовать для дистанционных уроков другое программное обеспечение, где нет возможности включения в общий видеочат", - сказано в сообщении.

В областном главке МВД сообщили, что проводят расследование.