"Жесткий секс": российским школьникам во время видеоурока включили порно
Российские силовики устанавливают причины инцидента, произошедшего в одной из школ Саратова. Там школьникам во время видеоурока включили порно.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Ранее о происшествии сообщила родительница одного из девятиклассников. По ее словам, на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис ZOOM кто-то запускал порно, тем самым срывая занятия. В понедельник ситуация повторилась - "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
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Городские власти заявляют о проведении в школе служебного расследования. Установить, кто именно причастен к включению видео, не удалось. Заявление передали в правоохранительные органы.
"Руководству школы рекомендовано использовать для дистанционных уроков другое программное обеспечение, где нет возможности включения в общий видеочат", - сказано в сообщении.
В областном главке МВД сообщили, что проводят расследование.