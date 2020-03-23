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Презерватив не поможет: кремлевский пропагандист Киселев припугнул геев коронавирусом

11:51, 23 марта 2020
Русский міръ
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Киселев сказал, что коронавирусом особенно сильно рискуют заразиться гомосексуалы / скриншот

Одиозный российский пропагандист, гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведуший Дмитрий Киселев, заявил, что представители ЛГБТ-сообщества находятся «в особой группе риска по коронавирусу».

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Такое заявление появилось в Telegram-канале Киселева.

«ЛГБТ сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров. Ведь COVID-19 передаётся и при  интимной близости. Не поможет даже презерватив», - заявил пропагандист.

В еще одном посте Киселев написал, что жесткость карантина в РФ может гарантировать только армейское патрулирование.

«На сознательность у нас надежды мало. Армию любят», - отметил он.

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что в появлении коронавируса в мире в первую очередь виноваты гомосексуалисты.

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