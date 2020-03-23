Презерватив не поможет: кремлевский пропагандист Киселев припугнул геев коронавирусом

По словам Киселева, COVID-19 передаётся и при интимной близости.

Одиозный российский пропагандист, гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведуший Дмитрий Киселев, заявил, что представители ЛГБТ-сообщества находятся «в особой группе риска по коронавирусу».

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Такое заявление появилось в Telegram-канале Киселева.

«ЛГБТ сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров. Ведь COVID-19 передаётся и при интимной близости. Не поможет даже презерватив», - заявил пропагандист.

В еще одном посте Киселев написал, что жесткость карантина в РФ может гарантировать только армейское патрулирование.

«На сознательность у нас надежды мало. Армию любят», - отметил он.

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что в появлении коронавируса в мире в первую очередь виноваты гомосексуалисты.