"Обнуление" для Путина: изменения Конституции РФ рассмотрели и поддержали за два дня

10 марта Госдума России сняла ограничения на количество президентских сроков.

Все региональные законодательные собрания России поддержали внесение в Конституцию РФ поправок, которые среди прочего позволяют действующему главе Кремля Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и снова баллотироваться на выборах.

Об этом сообщает BBC Русская служба.

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На это у региональных парламентов пошло всего два дня – и это рекорд, пишет издание. Во время предыдущих изменений процесс длился значительно больше времени.

До этого изменения в Конституцию РФ вносились трижды – один раз в 2008 году и дважды – в 2014-ом. Каждый раз между утверждением документа Советом Федерации и завершением голосования в регионах проходило не менее двух недель.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Госдума России сняла ограничения на количество президентских сроков.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.