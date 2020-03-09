Экс-главарь боевиков о действиях Суркова: вместо "витрины русского мира" сделал "помойку" (видео)

Гиркин считает, что оккупированный Донбасс во время "кураторства" Суркова стал "серой зоной".

Один из бывших главарей боевиков "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин ("Стрелков") раскритиковал деятельность экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал "украинское направление".

Об этом идет речь в одном из недавних интервью террориста.

По словам Гиркина, оккупированный Донбасс Сурков превратил в "серую зону" и "помойку русского мира".

"Мне сложно судить о том, какие указания давал Путин Суркову, поскольку это является государственной тайной. Но как Сурков, руководя непосредственно процессом, курируя "республики", действовал - это видно наглядно. То есть, "республики" стали "серой зоной", вместо "витрины русского мира" там получилась "помойка русского мира", потому что люди живут хуже, чем в России и Украине. Даже в условиях войны, непризнанных республик, экстренной ситуации - за шесть лет можно было нормализовать ситуацию, поставить во главе "республик" дееспособных, компетентных и по-настоящему беспокоящихся о судьбах региона и населения людей", - заявил боевик.

Гиркин добавил, что Сурков все сделал наоборот и издевался над населением ОРДЛО, которое "попало ему в руки".

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Суркова с должности помощника Путина. Сурков занимался "курированием политики в отношении Украины".

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "украинское направление" и вопрос "интеграции" курирует заместитель главы администрации президента Козак.

18 февраля президент России Владимир Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника.