МИД РФ предупредил выезжающих россиян об "угрозе со стороны США"

Россиян предупреждают о возможном "преследовании американскими правоохранителями".

Российский МИД предупредил граждан РФ, выезжающих за границу, об угрозах со стороны США.

Об этом 17 февраля сообщается на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что россиянам может грозить "угроза подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами". Эта опасность якобы существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах.

В РФ утверждают, что с 2008 года зафиксировано 53 случая ареста россиян на территории третьих государств по запросу США. Российские дипломаты убеждены, что граждане РФ сталкиваются с предвзятым отношением и "правовым произволом" со стороны американской юстиции.

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"Российские дипломаты, разумеется, прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", - говорится в сообщении.