МИД РФ предупредил выезжающих россиян об "угрозе со стороны США"
Российский МИД предупредил граждан РФ, выезжающих за границу, об угрозах со стороны США.
Об этом 17 февраля сообщается на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что россиянам может грозить "угроза подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами". Эта опасность якобы существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах.
В РФ утверждают, что с 2008 года зафиксировано 53 случая ареста россиян на территории третьих государств по запросу США. Российские дипломаты убеждены, что граждане РФ сталкиваются с предвзятым отношением и "правовым произволом" со стороны американской юстиции.
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"Российские дипломаты, разумеется, прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", - говорится в сообщении.