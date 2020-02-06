У патриарха Кирилла обнаружили часы за $16 тысяч

Патриарх Кирилл обещал пользоваться только "русскими недорогими часами".

У предстоятеля русской православной церкви, патриарха Кирилла обнаружили часы c бриллиантами за 16 тысяч долларов.

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Об этом сообщает «Лентач», ссылаясь на "Открытые медиа".

Журналисты изучили фотографии и видеоматериалы последних лет, связанные с патриархом, и обнаружили, что в 2018 году на открытие Рождественских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» Кирилл явился с инкрустированными бриллиантами часами Ulysse Nardin Dual Time, которые стоят более 16 тысяч долларов.

Отмечается, что Ulysse Nardin Dual Time стоят почти вдвое дешевле часов Breget, которые в 2012 году заретушировали на фотоснимке, опубликованном на сайте патриархии. Но осталось отражение на лакированном столе.

После этого патриарх Кирилл признался, что пользуется только недорогими часами отечественного производства, которые ему подарил Дмитрий Медведев.