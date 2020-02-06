цей матеріал доступний українською

У патриарха Кирилла обнаружили часы за $16 тысяч

09:26, 06 февраля 2020
Русский міръ
388 0
В этих часах патриарх пришел на открытие Рождественских встреч / Фото - Коммерсантъ, коллаж - "Открытые медиа"

Читайте такжеБьет - значит Обама: патриарх Кирилл считает, что бытовое насилие пришло из-за рубежа

Об этом сообщает «Лентач», ссылаясь на "Открытые медиа".

Журналисты изучили фотографии и видеоматериалы последних лет, связанные с патриархом, и обнаружили, что в 2018 году на открытие Рождественских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» Кирилл явился с инкрустированными бриллиантами часами Ulysse Nardin Dual Time, которые стоят более 16 тысяч долларов.

Отмечается, что Ulysse Nardin Dual Time стоят почти вдвое дешевле часов Breget, которые в 2012 году заретушировали на фотоснимке, опубликованном на сайте патриархии. Но осталось отражение на лакированном столе.

Отражение дорогих часов осталось на лакированном столе / rferl.org

После этого патриарх Кирилл признался, что пользуется только недорогими часами отечественного производства, которые ему подарил Дмитрий Медведев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter